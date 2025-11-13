Son Mühür - İzmir Kuyumcular Odası tarafından yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan “Kuyumcular Odası 22 ayar altınların satışını yasakladı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Oda, şu bilgileri paylaştı: “Kuyumcular Odası olarak herhangi bir yasaklama yetkimiz bulunmadığı gibi böyle bir karar da alınmamıştır. Söz konusu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilmiştir.”

Yasak, 22 ayar gram altını kapsadı

Açıklamada, kamuoyunda karışıklığa neden olan bir diğer konuya da açıklık getirildi: “Yasaklanan ürün 22 ayar altın değil, 22 ayar gram altındır. Bakanlık düzenlemesine göre 22 ayar basılı gram altınların (1 gram, 2 gram, 5 gram vb.) alım ve satışı yasaktır.”

24 ayar külçe görünümlü gram altın serbest

Bakanlık kararı, yalnızca 22 ayar basılı gram altınları kapsadı. Buna karşılık 24 ayar külçe tipi gram altınların alım satımı serbest bırakıldı.

Piyasada sık kullanılan altınlarda bir yasak yok

Kuyumcular Odası, vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği ürünlerde herhangi bir kısıtlama olmadığını hatırlattı. Alım satımı serbest olan altın ürünleri şöyle sıralandı:

Çeyrek altın

Yarım altın

Cumhuriyet altını

Darphane basımı altınlar

22 ayar bilezik ve diğer işçilikli takı ürünleri

Açıklama, “Vatandaşlarımızın ellerindeki 22 ayar altın ziynet eşyalarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir” ifadeleriyle son buldu.