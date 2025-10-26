Son Mühür- 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki İzmit depreminin ardından Türkiye nüfusunun neredeyse üçte birine ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek depremler sürekli gündem konusu olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'la birlikte İstanbul'da büyük deprem beklemediğini savunan bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un en büyük şansının Marmara Denizi'ndeki fayların yavaş kırılması olduğunu duyurdu.



İstanbul için büyük avantaj...



''7,4 İzmit yıkıcı depremi doğuya doğru süper hızla ilerlerken (super shear) Batıya, Marmara'ya çok yavaş ilerlemiştir. Bu sayede enerjisini yavaşça boşaltmıştır.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Bektaş,

''Marmara Denizinde kabuk ve fayın yavaş bir şekilde kırılması denizaltı kabuk yapısının fiziksel özelliklerine ve fayların zayıflığına (creep) bağlı olmalıdır.

Deprem hasarını azaltan bu özellikler İstanbul için büyük bir avantajdır.'' değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'un batısında olması sayesinde...



''Yıkıcı özelliği olmayan 6,2 Silivri depremi doğuya yavaşça ilerleyerek

1- Kabuk daha sıcak, kırılganlığı daha az (creep) olduğundan kırılma uzun, enerji yayılımı yavaş olmuştur.

2- Deniz tabanında akışkan içeren çok sayıdaki kısa faylar deprem dalgalarının şiddetini ve yıkıcılığını azaltmıştır.'' diyen ve Silivri'nin İstanbul'un batısında olduğuna dikkat çeken Prof. Bektaş, deprem hasarını azaltan yavaş kırılma İstanbul için büyük bir şanstır.'' vurgusunda bulundu.