Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası kapıda. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının biraz daha yükselmesi halinde benzine Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 1 TL zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Aydilek, “Benzine zam yakın. Uluslararası piyasalarda fiyatlar biraz daha artarsa, Cumartesi’den itibaren yaklaşık 1 TL’lik zam hesaplanıyor” dedi. Orta Doğu’daki gerilimlerin ve artan jeopolitik risklerin Brent petrol ve ürün fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açtığı belirtildi.

17 Eylül 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.40 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.92 TL

Motorin litre fiyatı: 54.28 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.40 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.23 TL

Motorin litre fiyatı: 55.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL