Son Mühür - Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Pompaya yansıyacak artışla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 53 lira 34 kuruş, Ankara’da ise 54 lira 35 kuruş olacak.

Akaryakıt fiyatı neye göre hesaplanıyor?