Son Mühür - Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.
1 Lira 14 Kuruşluk zam
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Pompaya yansıyacak artışla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 53 lira 34 kuruş, Ankara’da ise 54 lira 35 kuruş olacak.
Akaryakıt fiyatı neye göre hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet ve piyasa serbestisi nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.
Fiyat değişimleri duyurulmuyor
EPDK’nın, fiyatlardaki değişimleri açıklayan tek kuruluş olan EPGİS’e karşı suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava sonuçlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri vatandaşlarla paylaşmayacağını duyurmuştu.