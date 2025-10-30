Son Mühür - Gazeteci Ahmet Hakan, 27 Ekim 2025’te Ladik’te göreve başlayan Kaymakam Tuğçe Orhan’ı köşe yazısında ele aldı.

Hakan, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu arada listede uzun sarı saçlarıyla meşhur masal kahramanı Rapunzel’e benzetilen, o dönem görev yaptığı Bolu Seben’de teyzelerin gözdesi haline gelen Tuğçe Orhan da vardı. Tuğçe Orhan, Bolu Seben’den Samsun Ladik’e atandı. Ve bu atama nedeniyle sosyal medya tarafından keşfedildi. Fakat bu öyle bir keşif ki..."

''Tuğçe Orhan’ı üç yıldır izliyoruz''

"Sadece fiziksel özelliklerine indirgenmiş, yani tam sosyal medyaya yakışır bir keşif. Hürriyet olarak Tuğçe Orhan’ı üç yıldır izliyoruz. Tuğçe Orhan denildiğinde aklımıza gelenler şunlar: Hiç durmadan çalışır, sürekli sahalardadır, en ücra köylerden çıkmaz, teyzelerin gözdesidir, hiçbir ayrımcılık yapmaz. Yani kaymakamlık mesleğinin gerektirdiği özveriyle dopdoludur. Kısacası... Şahidiz, şahidiz, şahidiz: Tuğçe Orhan, fiziksel özelliklere indirgenecek bir kaymakam değildir."