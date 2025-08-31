Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde üç gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın'a sıçrayarak ilerlemeye devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçradı. Kumralı ve Gereyli mevkilerini aşarak Bostanyerine Mahallesi'ne ulaşan alevler, Bölmekaya ile Sazak mahallelerine doğru ilerliyor.

Gece hava desteği duruyor

Değişken hava şartlarına bağlı olarak yangın rüzgârın şiddetiyle ilerlerken, rüzgarın şiddetinin düştüğü anlarda yangına hızlıca müdahale ediliyor. Günlerdir süren orman yangınına 3 yangın uçağı, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da traktörlerine taktıkları su tankerleri ile helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlamak amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak mücadeleye destek oluyorlar.

Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.

Yangın bölgesi havadan görüntülendi

Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların yangın havuzlarına su takviyesi yaptığı anlar ve akşam saatlerinde ormanın içerisinde farklı noktalardan yükselen alevler yer aldı.

Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi de görüntüledi.