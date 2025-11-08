Denizli'deki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir kadın gardiyan, hakkında tutanak tuttuğu hükümlü bir kadın ve onun bilişim suçlarından sabıkalı sevgilisi tarafından kurulan akıllara durgunluk veren bir şantaj planının hedefi oldu. Haklı bir tutanak nedeniyle cezaevi iznine çıkamayan hükümlü kadının, sevgilisiyle birlikte yapay zekâ teknolojisini ve sahte evrakları kullanarak gardiyana karşı kapsamlı bir karalama ve şantaj kampanyası başlattığı ortaya çıktı. Olayın deşifre edilmesiyle, olayı organize eden hükümlü ve sevgilisi dahil 8 şüpheli yakalandı.

Tutanağa karşı yapay zeka ve sahte belgelerle saldırı

Cezaevi görevlisi Filiz Ç.'nin hakkında tutanak tuttuğu hükümlü Hülya T., izne çıkamayınca durumu cezaevi dışındaki sevgilisi, bilişim suçları sabıkalısı Enes B.'ye bildirdi. Bunun üzerine Enes B. ve arkadaşları, intikam amaçlı organize bir suç faaliyeti başlattı. İlk olarak gardiyan Filiz Ç.'nin kişisel verileri ele geçirildi ve yapay zekâ teknolojisi kullanılarak müstehcen görüntüleri üretildi. Ardından, sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığına dair asılsız iddialar içeren bir karalama kampanyası yayımlandı. Daha da ileri giden şüpheliler, yapay zekâ ürünü video ve sahte rüşvet mesajlarını kullanarak, yabancı ülkelere ait 8 farklı numara üzerinden CİMER'e ve Ceza İnfaz Kurumu'na sahte şikayetlerde bulundu. Kampanyayı güçlendirmek için, Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler dahi üretilerek sosyal medyadan dolaşıma sokuldu.

JASAT'tan üç ilde eş zamanlı operasyon ve tutuklama

Maruz kaldığı yoğun iftiralar ve şikayetler nedeniyle görev yeri dahi değiştirilen gardiyan Filiz Ç.'nin ihbarı üzerine devreye giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay hakkında titiz bir inceleme başlattı. JASAT dedektifleri, kısa sürede hem müstehcen görüntülerin yapay zekâ ile üretildiğini hem de tüm şikayetlerin ve rüşvet iddialarının sahte olduğunu kanıtladı. Soruşturma, olayın arkasındaki beynin hükümlü Hülya T. ve sevgilisi Enes B. olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine, olaya dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şantaj planını kuran Hülya T. ve Enes B.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.