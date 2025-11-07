Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Hasan Çelik (62) ve Ayşe Çelik (63) çifti, Güzelpınar Mahallesi kırsalında devrilen traktörün altında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ailelerinin haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları acı bir sonla sonuçlandı.

Odun almak için ormana gitmişler

Olay, çiftin 5 Kasım’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmasına izin verilen budanmış odunları almak için traktörle ormanlık alana gitmesiyle başladı. Gün boyunca eve dönmeyen Hasan ve Ayşe Çelik’e ulaşamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Çift, devrilen traktörün altında bulundu

Bu sabah sürdürülen aramalar sırasında ormanda devrilmiş bir traktör gören mahalleli, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, traktörün altında kalan çiftin yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesi tamamlandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hasan ve Ayşe Çelik’in cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı. Yakınları acı haberi gözyaşları içinde karşıladı.

İlk bulgular: Traktör rampa çıkarken devrildi

İlk değerlendirmelere göre, Hasan Çelik yönetimindeki 20 DL 669 plakalı traktörün patika yolda rampayı çıkarken dengesini kaybederek devrildiği, çiftin ise aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.