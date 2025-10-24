Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından Başkarcı Mahallesi’nde 60 milyon TL’lik yatırımla yapımına başlanan 7 bin 200 metreküplük içme suyu deposu, kentin en yüksek hacimli ikinci su deposu olacak. Proje, bölgedeki su altyapısını güçlendirecek ve suyun verimli kullanımını sağlayacak.

Denizli’nin içme suyu altyapısına büyük yatırım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Başkarcı Mahallesi’nde yeni içme suyu deposu inşasına başladı. 60 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, 7 bin 200 metreküp kapasitesiyle Denizli’nin en yüksek hacimli ikinci içme suyu deposu olacak.

Yeni depo, Başkarcı’nın yanı sıra Hallaçlar, Çakmak, 1200 Evler ve Saruhanlı mahallelerine hizmet verecek. Proje tamamlandığında bölgedeki içme suyu altyapısı güçlenecek, suyun depolanması ve dağıtımı daha verimli hale gelecek.

SCADA sistemiyle uzaktan kontrol edilecek

Kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir çözümler geliştiren Büyükşehir DESKİ, projeyi tam otomasyonlu SCADA sistemine entegre edecek. Bu sistem sayesinde suyun depolanmasından dağıtımına kadar tüm aşamalar uzaktan izlenecek, denetlenecek ve kontrol edilecek. DESKİ Genel Müdürlüğü, modern teknolojiyle donatılacak bu yatırımla su kayıplarını en aza indirmeyi, içme suyunun güvenliğini artırmayı ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Amaç: Verimli, güvenli ve sürdürülebilir su yönetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve uzun vadeli su yönetimi projeleriyle hem kuraklığa karşı önlem almayı hem de kentin altyapısını geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Yeni içme suyu deposunun kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.