Son Mühür - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) heyeti, “Kadın Dostu Kentler III” programı kapsamında 25 pilot ilden biri olarak seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Görüşmelerde, yerel eşitliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülen proje

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği finansal desteğiyle ve UNFPA yürütücülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla “Kadın Dostu Kentler III” programındaki çalışmalarını sürdürüyor. Program çerçevesinde kente gelen UNFPA Türkiye Kadın Dostu Kentler Programı Yöneticisi Özlem Çalışkan, Saha Koordinatörü Naz Hıdır ve Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş’ı ziyaret etti.

Belediye yöneticileriyle değerlendirme toplantısı

Ziyaretin ardından UNFPA yetkilileri, programın yürütülmesinde görev alan daire başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Program Yöneticisi Özlem Çalışkan, Kadın Dostu Kentler girişiminin hedeflerini anlatarak Denizli’nin süreçteki rolünü ve sorumluluklarını aktardı. Görüşmede, yerel eşitlik için atılacak adımlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri masaya yatırıldı.

Hedef eşit, güvenli ve engelsiz bir kent

Program; kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere tüm Denizlililerin temel hak ve hizmetlere eşit, güvenli ve engelsiz biçimde erişebilmesini amaçlıyor. Yerel yönetim ile sivil toplumun ortak çalışmasıyla, kentte kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Eşitlikçi şehir vizyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde kadın dostu, kapsayıcı ve eşitlikçi bir kent vizyonuna adım adım ilerliyor.