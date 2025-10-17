Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, aynı evi paylaşan iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bir olaya dönüştü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen iki kardeşin anlaşmazlığı, evin sınırlarını aştı ve sokak ortasında bıçaklı bir saldırıyla sonuçlandı. Bu üzücü olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirirken, bireysel ruh sağlığı sorunlarının toplumsal şiddete dönüşme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, olayın ardındaki nedenleri ve kişisel geçmişleri detaylı bir soruşturmayla aydınlatmayı hedefliyor.

Ev içi tartışma sokak ortasında saldırıya dönüştü

Olay, Merkezefendi'ye bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 51 yaşındaki Cevat Semerci ve 44 yaşındaki kardeşi Ferhat Semerci, bilinmeyen bir sebepten dolayı ikamet ettikleri evde hararetli bir tartışmaya başladı. Çevredekilerin ifadesine göre, bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen iki kardeş arasındaki gerilim kısa sürede tırmandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ağabey Cevat Semerci, ortamdan uzaklaşmak ve gerginliği bitirmek amacıyla evden ayrılmaya çalıştı. Ancak kardeşi Ferhat Semerci, ağabeyinin peşinden sokağa çıkarak elindeki kesici aletle Cevat Semerci’ye saldırdı ve onu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı hayat kurtardı

Ağabeyini sokak ortasında bıçakla yaralayan Ferhat Semerci, saldırının hemen ardından tekrar eve dönerek içeri girerken, olaya tanık olan mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. Vatandaşlar, kanlar içinde yerde kalan Cevat Semerci’ye ilk yardımı sağlamaya çalışırken, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ulaşmasıyla birlikte olay yerine kısa sürede hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede, yaralı Cevat Semerci’nin ciddi miktarda kan kaybettiğini tespit etti. Gecikmeksizin ambulansa alınan Cevat Semerci, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye acil olarak sevk edildi. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Cevat Semerci’nin sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra derhal soruşturma işlemlerine başladı. Saldırgan kardeş Ferhat Semerci, evinde kısa sürede gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini ve kardeşlerin psikolojik geçmişlerini derinlemesine incelemek üzere çalışma başlattı. Savcılık, yaşanan bu aile içi şiddet olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kardeşlerin psikolojik durumlarına ilişkin iddiaları doğrulamak ve saldırının tam olarak hangi koşullar altında gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için kapsamlı ifadeler alıyor. Toplum sağlığı açısından bu tür vakaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması da, bölge halkının öncelikli beklentileri arasında yer alıyor.