Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesinde meydana gelmişti. Çocuklarıyla birlikte okula gitmek üzere aracına binen 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, kantin işletmecisinin oğlu K.K. (17) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Edinilen bilgilere göre Özmen, öğrencilerin taciz edildiği iddiası üzerine velileri şikayetçi olmaya yönlendirmiş, bu gelişmenin ardından kantin işletmecisi tarafından okulda tehdit edilmişti.

Kantin işletmecisinin Özmen’in odasına giderek, “Oğlumu zor zapt ediyorum. Senin yüzünden kan akacak” diyerek tehditte bulunduğu, Özmen’in ise bu sözler üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ceza ve tahliye kararı sonrası saldırı planlandı

Yapılan şikayetler sonucunda yürütülen dava tamamlandı ve kantin işletmecisinin oğlu K.K., 5 ay hapis cezası aldı. Aynı zamanda, kaymakamlık tarafından da kantinin tahliyesine karar verildi.

İddialara göre genç saldırgan, hem bu kararlar hem de babasının yaşadığı sorunlar nedeniyle okul müdürüne kin besliyordu.

Sabah saatlerinde Özmen’i evinden çıkarken takip eden K.K., çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, Feyzi Özmen’in hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Eğitimciler okul önünde toplandı

Saldırı sonrası Denizli’deki eğitim camiası tek yürek oldu. Çok sayıda öğretmen ve sendika üyesi, 19 Mayıs İlkokulu önünde toplanarak şiddete karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, “Bu vahşi saldırı yalnızca bir eğitimciye değil, tüm eğitim camiasına, çocuklarımızın güvenliğine ve kamu vicdanına yönelmiştir” dedi.

“Eğitimciler tehdit altında çalışıyor”

Öselmiş, açıklamasında eğitim çalışanlarının artan şiddet olaylarına karşı korunmasız bırakıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda eğitimcilere yönelik şiddet olayları artarak devam ediyor. Öğretmenler sınıflarda, idareciler koridorlarda, okul önlerinde tehdit altında çalışmak zorunda kalıyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarı artırılmalı, eğitim çalışanları güvence altına alınmalıdır.”

“Kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olacak”

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı, toplumsal değerler eğitiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı: “Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenler her bakımdan korunmalıdır. Aile ve çevre faktörlerini kapsayacak yeni bir eğitim modeli uygulanmazsa, yarın çok geç olabilir.”

Müdür Özmen’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Ameliyata alınan okul müdürü Feyzi Özmen’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başkan Öselmiş, “Feyzi Özmen ameliyattan çıktı. Şu an durumu gayet iyi. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.