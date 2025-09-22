Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Teşkilatı’nın 311. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“Kahraman itfaiyecilerimize minnettarız”

1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan, 25 Eylül 1923’te modern teşkilat yapısıyla belediyelere devredilen İtfaiye Teşkilatı’nın 311. yılına dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden arama-kurtarma faaliyetlerine kadar vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman itfaiyecilerimiz, şehrimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Zor ve kutsal bir meslek olan itfaiyecilikte görev yapan tüm personelimize fedakârlıkları, cesaretleri ve insan hayatına verdikleri değer için teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak teşkilatımızı her geçen gün daha da güçlendirmeye, ekipman ve personel kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İtfaiye Teşkilatımızın 311. kuruluş yıldönümünü ve İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevleri başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.”

Denizli’de kortej ve kutlama programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. 23 Eylül 2025 Salı günü saat 13.00’te Denizli Valiliği önünden başlayacak kortej yürüyüşü, Delikliçınar Meydanı’nda sona erecek. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, ardından itfaiye araçları ve ekipmanlarının tanıtıldığı stantlar vatandaşların ziyaretine açılacak. Saat 13.30’da başlayacak törene tüm Denizlililerin davetli olduğu duyuruldu.