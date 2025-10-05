Denizli’nin Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi’nde yürek yakan bir intihar vakası yaşandı. Kendi aracıyla seyir halindeyken yol kenarında duran bir kişi, otomobilinden indikten kısa bir süre sonra silahla yaşamına son verdi. Olay, çevrede büyük şok ve üzüntü yarattı.

Olayın gelişimi ve acil durum ekiplerinin müdahalesi

Edinilen bilgilere göre, C.A. (48) isimli vatandaş, kullandığı 20 AYB 66 plakalı otomobilini Çakmak Mahallesi’ndeki yol kenarında durdurdu. Ardından araçtan inerek yol kenarında bulunan bir banka oturdu. Bu sırada yanında bulunan silahı ateşleyen C.A., ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, C.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Haberi alarak olay yerine gelen C.A.'nın yakınları ve ailesi, acı gerçekle yüzleşince büyük bir yıkım yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Polisler ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan aile, uzun süre olay yerinden ayrılmak istemedi. C.A.'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın sebebi ve detayları hakkında resmi makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, intiharın ardındaki nedenleri aydınlatmak üzere delil toplamaya ve tanık ifadelerini almaya devam ediyor.