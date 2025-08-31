Osman Günden/Son Mühür- AK Parti eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, ekonomi yönetimine yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, illere göre belirlenen emlak vergisine esas rayiç bedellerdeki fahiş artışlara tepki gösterdi ve bu durumun yaratacağı olumsuz sonuçlara işaret etti.

"Rayiç Bedellerde Yüzde 2 Bine Varan Artış Yapıldı"

Tayyar, son dönemde açıklanan emlak rayiç bedellerinde 20 kata, yani yüzde 2 bine varan artışlar yapıldığına dikkat çekti. Bu durumun sadece emlak vergisini değil, aynı zamanda veraset ve intikal vergisi ile tapu harcı gibi diğer kalemleri de aynı oranda yükselteceğini belirtti. Bazı konutların bu artışlar nedeniyle 'değerli konut' kapsamına gireceğini ve bu vergiyle yeni tanışanların olacağını ekledi.

"Yeni Dönem Kira Krizini Rayiç Bedel Hortlatacaktır"

Söz konusu artışları "Hayatın doğal akışına aykırı" olarak nitelendiren Tayyar, düzenlemeyi İkinci Dünya Savaşı döneminde çıkarılan 'Varlık Vergisi'ne benzetti. Geçen dönemde kiraları KKM'nin azdırdığını belirten Tayyar, şu uyarıda bulundu:

"Yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır. Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi/kiracı çatışmaları tırmanacaktır. Olan yine dar ve sabit gelirliye olur, günün sonunda ağır fatura döner dolaşır ona kalır."