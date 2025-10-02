Son Mühür -Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehir içi ulaşımın önemli merkezlerinden Ulus, Tiyatro, Fakülte Çamlık, İncilipınar, Gökpınar ve Fatih minibüs duraklarını ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, minibüs şoförleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı da eşlik etti.

“Toplu taşıma şehir hayatının bel kemiği”

Duraklardaki buluşmada minibüs şoförlerinin görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Çavuşoğlu, toplu taşımanın şehir düzenindeki önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Toplu taşıma, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran ve şehrin düzenli işleyişi için büyük önem taşıyan bir alan. Bu noktada emek veren tüm şoförlerimize teşekkür ediyor, taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Ulaşımda ortak akılla ilerleyeceğiz”

Denizli’nin hızla büyüyen bir şehir olduğuna işaret eden Başkan Çavuşoğlu, ulaşımın bu büyümenin en kritik unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Şehrimizin her noktasına güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak önceliğimiz. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri de minibüs şoförlerimiz. Onların görüşleri bizim için yol gösterici olacak. Hem şoför esnafımızı, hem de vatandaşlarımızı memnun eden bir ulaşım sistemini birlikte kuracağız” diye konuştu.