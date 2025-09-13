Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaz boyunca düzenlenen beş ayrı Marmaris gezisine katılan kadın kursiyerler, hem yüzme becerilerini geliştirdi hem de Ege’nin eşsiz koylarını keşfetme fırsatı buldu.

285 kursiyer denizle buluştu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerde, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda eğitim alan Pınarkent, Küçükdere, Yeniköy ve Irlıganlı mahallelerinden 120; Kervansaray, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekkeköy, Gökpınar, Zümrüt, Kayıhan, Asmalıevler, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinden 165 kadın olmak üzere toplam 285 kursiyer Marmaris’te mavi yolculuğa çıktı.

Sosyal belediyeciliğin örneği

Büyükşehir Belediyesi, kadınların yüzme eğitiminde kazandıkları becerileri doğal ortamda pekiştirmeleri ve sosyal hayatlarını zenginleştirmeleri amacıyla düzenlenen bu geziyle sosyal belediyeciliğin örnek çalışmalarından birine daha imza attı. Katılımcılar Marmaris’in doğal güzelliklerini yakından görme imkânı bulurken, yüzme pratiklerini geliştirdi ve kültürel anlamda unutulmaz bir gün yaşadı.

“Denizli’de yüzme bilmeyen kadın kalmayacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kadınlarımızın evlerinden çıkmaları için başlattığımız ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kadına yüzme öğrettik. Hayatında hiç denizi görmeyen kadınlarımızı da denizle buluşturduk. Hedefimiz, Denizli’de yüzme bilmeyen hiçbir kadın bırakmamak. Kursları bitiren kadınlarımızı mutlaka bir kez denize götürerek, Ege’de yaşayıp denizi görmeden hayatlarını tamamlamalarının önüne geçeceğiz. Çünkü kadınlarımız, annelerimiz bizim baş tacımızdır.”