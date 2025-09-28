Arda’nın babası Ümit Güler ve annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan’da karavan kampında maçı takip etti. Çift, karavanlarını Sülüngür Gölü kenarına park ederek tatillerini sürdürürken, milli yıldızlarının performansını yakından izleme fırsatı buldu.

Karşılaşmada ilk olarak 25. dakikada Arda’nın Mbappe’ye yaptığı asist ile sevinen çift, 36. dakikada milli futbolcunun attığı golle büyük sevinç yaşadı ve birbirlerine sarıldı. Bu anlar, Muğlalı sosyal medya içericisi Murat Cesur tarafından kaydedilip paylaşıldı.

Maç sonunda Real Madrid, Arda’nın asist ve golüne rağmen 5-2’lik skorla Atletico Madrid’e mağlup oldu. Arda Güler ayrıca 51. dakikada bir penaltıya sebep oldu.