Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük, maden ocağının girişinden yaklaşık 20 metre içeride oluştu.

İki işçi göçük altında kaldı

Göçük sırasında bölgede çalışan iki işçi toprak altında mahsur kaldı. Bel kısmına kadar gömülü kalan işçilerle temas kurulduğu öğrenildi. Mesai arkadaşları, işçilerin bulunduğu noktaya ulaşmak için kendi imkanlarıyla seferber oldu.

İlk müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi

Olayın ardından işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

Çalışmalar sürüyor

Alınan bilgiye göre, göçük altındaki işçilerin kurtarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. İşçilerin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.