Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, belirlenen program doğrultusunda şehir genelindeki bitkilerde budama çalışmalarına devam etti. Uygulamalarla bitkilerin gençleşmesi, sağlıklı gelişimi ve uzun ömürlü olması hedeflendi. Çalışmalar, aynı zamanda kentin genel görünümüne estetik katkı sundu.

Kurakçıl peyzaj uygulamaları öne çıkıyor

Peyzaj düzenlemelerinde modern ve düzenli bir görünüm amaçlanırken, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kurakçıl peyzaj uygulamalarına da ağırlık verildi. Su tüketimini azaltan bu yöntemlerle çevresel sürdürülebilirlik desteklendi ve yeşil alanların uzun vadede korunması hedeflendi.

Budama ile ağaçların ömrü uzatılıyor

Hava koşullarına göre kış aylarında gerçekleştirilen budama faaliyetleri, ağaçların sağlıklı büyümesi ve yaşamlarını daha verimli şekilde sürdürmesi açısından önem taşıdı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, cadde ve parklardaki ağaçları türlerine uygun tekniklerle budayarak hem güvenliği artırdı hem de daha düzenli bir kent görünümü sağladı.