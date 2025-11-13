Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Kazım Kaynak Caddesi’nde meydana gelen kazada, yol kenarında duraksayan bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın detayları

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 20 ADF 19 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu cadde üzerinde seyir halinde olan 20 AGC 393 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale

Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı caddeyi kontrollü şekilde kapatırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu.

Yaralının durumu ve araçların çekilmesi

Yaralı motosiklet sürücüsü, müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazada zarar gören otomobil ve motosiklet, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.