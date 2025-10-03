Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek. Ligin ilk haftasında güçlü rakip Eczacıbaşı ile karşılaşacak olan takım, sezon öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Takımdan Başkan Çavuşoğlu’na forma jesti

Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kulüp Başkanı İbrahim Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Başantrenör İlker Alkan ve voleybolcular katıldı. Kadın voleybolcular, Başkan Çavuşoğlu’na imzalı forma hediye ederek destekleri için teşekkür etti.

“Yeni bir hikaye yazmaya hazırız”

Ziyarette konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni sezona umutla başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Öncelikli olarak bu sezon şehrimizin yeni hikayesini hep birlikte yazmak istiyoruz. Kulüp başkanımızdan hocamıza, kaptanımızdan yönetim kurulu üyelerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Sporun keyfini hep beraber yaşamak birinci önceliğimiz, başarı ise ikinci önceliğimiz. Sportmence, centilmence, kimseyi üzmeden bu yolculuğu sürdürmeliyiz. Şehrimizin kaynaklarını ortak bilinçle kullandığımızda güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”

“Sultanlar Ligi hayalini birlikte gerçekleştireceğiz”

Başkan Çavuşoğlu, takıma güveninin tam olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün attığımız adımlar yarın daha büyük başarıların habercisi olacak. Önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi’nde mücadele etme hayalimizi hep birlikte gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Bu yolculukta hepinize yürekten başarılar diliyorum.”