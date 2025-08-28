Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldiği günden bu yana üye ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bu ziyaretlerde işletmecilerle görüşerek öneri ve taleplerini dinliyor, oda çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiriyor.

Üyelerle birebir görüşmeler

DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Özel Kalem-Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş ile birlikte bir dizi üye ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçisi Taner Atilla ile eşi Demet Atilla’yı ofislerinde ziyaret etti. İşletmelerin mevcut durumları ve sektörün ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan, çalışanlarla da sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Ekonomi ve istihdam vurgusu

Saltak Caddesi ve Bayramyeri’nde faaliyet gösteren üyeleri de ziyaret eden Erdoğan, "İstihdam sağlayan, üretime ve ticarete yön veren üyelerimizle gurur duyuyoruz. Onların varlığı, Denizli ekonomisinin dinamizminin en güçlü göstergesidir" ifadelerini kullandı.

3 bin 200 işletmeye temas

Başkan Erdoğan, bugüne kadar 3 bin 200’ün üzerinde işletmeyi ziyaret ettiğini belirterek, üye ziyaretlerinin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, bu ziyaretlerin hem iş dünyasının nabzını tutmak hem de dayanışma ve iş birliği ruhunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi.