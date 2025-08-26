Denizli Ticaret Odası (DTO), sermaye piyasalarında güvenli adımlar atmak isteyen iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve yatırımcılar için ‘Sermaye Piyasaları Temel Rehberlik Eğitimi’ düzenledi. DTO ve Synergia Academy iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı ücretsiz olup, DTO üyeleri ve yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bilanço formüllerinden stratejik yatırım tüyolarına

Eğitimin sunumunu yapan Yatırım Enstitüsü Kurucu Ortağı Özkan Filiz, katılımcılara bilanço formüllerini, önümüzde öne çıkacak sektörleri, sektör analizi ve hisse seçiminde izlenmesi gereken stratejileri aktardı. Filiz, alım-satım, kar alma, stop ve maliyet sıfırlama noktalarının nasıl tespit edileceği konularında da bilgi verdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Filiz, sermaye piyasalarında doğru strateji ve bilgiyle hareket eden yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabileceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan: “Eğitimler devam edecek”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlere talep oldukça devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Üyelerimizin ve yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler yapıyoruz, yapacağız. Yoğun katılım, bu alandaki ihtiyacı net şekilde ortaya koydu. İş dünyamızın gelişimine katkı sağlayacak projelere ve eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."