Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde fosseptik çukuruna düşen köpek, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı.

Vatandaşlar fark etti, ekipler harekete geçti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saruhan Mahallesi’nde fosseptik çukuruna düşen bir köpeği gören vatandaşlar, kendi çabalarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince durum itfaiyeye bildirildi.

Titiz operasyonla kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda köpek bulunduğu yerden sağ şekilde çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çevre sakinleri hızlı müdahale için ekiplere teşekkür etti.