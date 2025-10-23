Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesinin büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik başlattığı ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti, kırsalda üretim gücünü artırdı. Çivril’de başlayan uygulama kısa sürede diğer ilçelere de yayılırken, üreticiler hem hayvan sağlığında hem de verimlilikte önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Uzman ekiplerden düzenli eğitim ve kontrol

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alanında uzman veteriner hekimleri, belirlenen program kapsamında üreticileri düzenli olarak ziyaret ediyor. Eğitimlerde hayvan bakımından beslenmeye, hijyen koşullarından hastalıkların erken teşhisine kadar birçok konuda bilgi aktarılıyor. Üreticiler, özellikle hastalıkların önlenmesine ve doğru beslenme yöntemlerine yönelik verilen eğitimlerin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticiden Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Tavas ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Feridun Sarıkabak, hizmetin üreticiye büyük kolaylık sağladığını belirtti: “Büyükşehirin bu hizmeti sayesinde hayvanlarımızın bakımını daha bilinçli yapıyoruz. Anlamadığımız konularda veterinerlerimiz bize her zaman yardımcı oluyor. Bu hizmetin kırsalda üreticiye büyük destek sağladığını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim.”

Kırsalda sürdürülebilir üretim hedefi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından veteriner danışmanlık hizmetinin kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Proje, kırsal bölgelerde sürdürülebilir üretimi teşvik ederek hem hayvan refahını hem de üretici gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Büyükşehir ekipleri, üreticilerin daha bilinçli üretim yapması ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi için çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.