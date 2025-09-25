Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Çivril Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde endişe verici bir durum yaşandı. Hastane personeli ve stajyer öğrencilerde öğle yemeğinin hemen ardından mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi. Yaşanan toplu rahatsızlanma vakaları üzerine hastane yönetimi, olayın gıda zehirlenmesi olabileceği şüphesiyle derhal kapsamlı bir inceleme başlattı.

Öğle yemeği menüsü inceleme altında

Edinilen bilgilere göre, olay dün öğle yemeğinin servis edilmesinin ardından kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Öğle yemeği için hastane yemekhanesini kullanan ve menüde bulunan tavuk ve mantar yemeğini tüketen yaklaşık 50 kişilik bir grupta aynı anda rahatsızlanma belirtileri başladı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu hastanede görev yapan stajyer öğrenciler oluşturuyordu. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin hızla artması üzerine, durumun vahameti hemen anlaşıldı.

Rahatsızlanan personel ve stajyer öğrenciler, olayın yaşandığı hastanenin acil servisinde hızla tedavi altına alındı. Şüpheli durum nedeniyle, hastane mutfağında hazırlanan öğle yemeği menüsü, incelemelerin merkezine yerleştirildi. Yetkililer, olayın nedenini kesinleştirmek amacıyla yemeklerden ve kullanılan malzemelerden numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi.

Hastane yönetimi ve sağlık birimleri harekete geçti

Çivril Devlet Hastanesi yönetimi, yaşanan bu toplu zehirlenme şüphesi üzerine durumu derhal ilgili sağlık birimlerine ve gıda denetim makamlarına bildirdi. Yetkililer, zehirlenmenin kaynağını tespit etmek ve benzer bir olayın tekrar yaşanmasını engellemek için tüm protokolleri uygulamaya koydu. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma titizlikle sürdürülürken, rahatsızlanan kişilerin sağlık durumlarının yakın takibe alındığı belirtildi. Neyse ki, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve çoğunun ayakta tedavi edildiği bilgisi edinildi. Ancak bu durum, hastane gibi hijyen ve gıda güvenliğinin kritik olduğu bir kurumda yaşanan ciddi bir aksaklık olarak kayıtlara geçti.