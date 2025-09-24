Son Mühür - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Çardak’ın Çaltı, Ayvaz ve Gölcük mahallelerinde uzun süredir yaşanan içme suyundaki sülfat sorununu çözmek için 17,5 milyon TL’lik altyapı yatırımını başlattı. Proje tamamlandığında üç mahalle kesintisiz ve standartlara uygun suya kavuşacak.

Yeni sondaj kuyusu açıldı

Mevcut kaynaklarda sülfat oranının yüksek çıkması üzerine harekete geçen DESKİ, 30 litre/saniye kapasiteli yeni bir sondaj kuyusu açtı. Kaynaktan elde edilen su, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında yapılan analizlerde içme suyu standartlarına uygun bulundu.

17,5 kilometrelik modern iletim hattı

Yeni sondajdan elde edilen suyun mahallelere ulaştırılması için 17,5 kilometre uzunluğunda modern bir iletim hattı inşa edilecek. Hat boyunca kullanılacak yüksek dayanımlı borular sayesinde hem su kalitesi korunacak hem de uzun ömürlü bir altyapı oluşturulacak. Çalışmalar tamamlandığında Çaltı, Ayvaz ve Gölcük mahallelerinde yaşayan vatandaşlar sağlıklı ve kesintisiz suya erişebilecek.

“Bölge için önemli bir adım”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla hem bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de olası su sıkıntılarını uzun vadede ortadan kaldırmayı hedefliyor. DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, projenin önemine dikkat çekerek, planlanan takvim doğrultusunda ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.