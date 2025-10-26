Denizli'de ikamet eden ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir yurtta kalan 16 yaşındaki Bennur Gezgin'den iki gündür haber alınamıyor. Genç kızın, kaldığı sosyal hizmetler kurumundan izinsiz bir şekilde ayrılarak kayıplara karışması, hem ailesi hem de yetkililer arasında büyük endişeye neden oldu. Bennur Gezgin'in izinsiz ayrılışının ardından geçen süre zarfında herhangi bir iletişim kurmaması, akrabaları ve yurt görevlilerini telaşlandırdı. Olayın hemen ardından durum, emniyet birimlerine bildirilerek kayıp başvurusunda bulunuldu.

Emniyet birimleri geniş çaplı arama başlattı

Genç kızın yaşamından endişe duyan ailesi ve yurt yetkililerinin müracaatı üzerine, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal harekete geçti. Bennur Gezgin'in bulunması için geniş kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, genç kızın ayrıldığı yurt çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceliyor, gidebileceği düşünülen potansiyel adresleri ve arkadaş çevresini sorguluyor. Kayıp kızın en son görüldüğü noktalar ve muhtemel güzergahlar üzerinde yoğunlaşan emniyet güçleri, her türlü ipucunu değerlendirerek kayıp vakasını aydınlatmaya çalışıyor.

Kamuoyuna acil çağrı: Görenler emniyete bilgi versin

Bennur Gezgin’in ailesi ve yakınları, genç kızın sağ salim bulunması için herkesten yardım bekliyor. Yaşanan bu belirsizlik süreci, ailenin derin bir üzüntü ve endişe yaşamasına sebep oluyor. Yetkili makamlar, 16 yaşındaki Bennur Gezgin’i herhangi bir yerde gören ya da nerede olduğu hakkında en ufak bir bilgiye sahip olan vatandaşların zaman kaybetmeksizin en yakın polis merkezine veya jandarma birimine haber vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, genç kızın eşkaline uygun olabilecek her türlü bilginin, kayıp dosyasının çözülmesinde hayati önem taşıdığı vurgulandı.