Sürdürülebilir üretim anlayışını çevre duyarlılığıyla bütünleştiren Uğurlular Tekstil, Doğa ve Çevre Vakfı’na 2 bin fidan bağışında bulunarak “İkinci Uğurlular Ormanı”nı oluşturdu. Firma, çevreye duyarlılığını bir kez daha somut bir adımla ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik, kurumsal ilke haline geldi

Türkiye’nin önde gelen iplik üreticilerinden Uğurlular Tekstil, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim vizyonunu yalnızca üretim süreçlerinde değil, toplumsal sorumluluk anlayışında da sürdürüyor. Artan orman yangınlarının ve çevresel tehditlerin gölgesinde, firma doğaya olan sorumluluğunu unutmadan Doğa ve Çevre Vakfı’na (DOÇEV) 2 bin fidan bağışladı. Böylece “2. Uğurlular Ormanı”nı oluşturarak çevresel duyarlılığını kalıcı bir projeyle taçlandırdı.

“Her tohum, yarınların nefesidir”

Uğurlular Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uğurlu, doğayı korumanın gelecek kuşaklara yapılacak en kıymetli yatırım olduğuna dikkat çekti. Uğurlu, “Çevre için attığımız her adım, çocuklarımıza bırakacağımız temiz bir dünyanın teminatıdır. Toprağa düşen her tohum, yarınların nefesidir. Doğanın ritmine uyum içinde yaşamak, geleceğe kalıcı bir miras bırakmanın en doğru yoludur.” ifadelerini kullandı.

İş dünyasına ilham veren çevre adımı

Şirket, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve çevresel sorumluluk konusunda öncü uygulamalara imza atarken, sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri yürütüyor. Uğurlular Tekstil’in 2 bin fidanlık bağışı, yalnızca bir çevre yatırımı değil; sürdürülebilir bir geleceğe atılan yeşil bir imza olarak değerlendiriliyor.

Doğaya umut, geleceğe nefes

Bugün toprakla buluşan her fidanın umut, yaşam ve nefes anlamına geldiğini vurgulayan Uğurlular Tekstil, attığı bu adımla hem çevreye verilen zararın telafisine katkı sundu hem de iş dünyasına örnek oldu. Firmanın bu anlamlı girişimi, yalnızca bugünü değil, yarının dünyasını da şekillendirme kararlılığının sembolü olarak hafızalarda yer etti.