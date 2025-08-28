Denizli’de uygulanan trafik uygulamaları, esnaf ve vatandaşlar arasında eleştirilere yol açarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun 2013 senesinde CHP İl Başkanı olarak benzer uygulamalara karşı çıktığı ifade edildi.

Trafik kısıtlamaları nedeniyle günlük yaşam zorlaştı

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Çamlık Bulvarı, Bayramyeri Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda hayata geçirilen trafik düzenlemeleri, kentte trafik sorunlarına yol açtı. Son olarak İstiklal Caddesi’nde düzenlenen “Otobüs Yolu” pilot projesi, 27 Ağustos’ta uygulanmaya başlandı ve ilk gününden itibaren eleştirilere maruz kaldı. Park yasağı nedeniyle müşteri kaybı yaşadığını ifade eden esnaf, iş hacminin düştüğünü belirtirken, park yeri bulamayan vatandaşlar da eleştirilerini dile getirdi. Trafiği rahatlatmayı hedefleyen proje, özellikle mesai saatlerinde bağlantı yollarında yoğunluğa yol açtı. Vatandaşlar ve esnaf, uygulamanın yeniden değerlendirilmesini talep istiyor.

Gazi Bulvarı kararı yeniden değerlendirildi

Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın pazar günleri trafiğe kapanması kararının iptal edildiği açıklandı. Özellikle dershaneye giden öğrenciler ve şehir merkezine gitmek isteyen vatandaşlar, bu karardan dolayı zorluk yaşadıklarını ifade ettiler. Gelen eleştiri ve şikayetler üzerine belediye, kararı iptal ettiğini açıkladı.

2013 senesinde Başkan Çavuşoğlu kısıtlamalara karşı olduğunu söylemişti

Başkan Çavuşoğlu’nun Çamlık Bulvarı, Bayramyeri Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İstiklal Caddesi’nde uyguladığı trafik düzenlemeleri tartışılırken, 2013 yılında CHP İl Başkanı olduğu zamanda benzer bir çalışmayı eleştirdiği ifade edildi. O dönemde, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı özel araç trafiğine kapatma uygulamasına karşı tepki gösteren Çavuşoğlu, esnaf ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada şunları aktarmıştı: “Gazi Bulvarı, İstiklal ve Çaybaşı Caddesi’ndeki esnaf, trafik aksamaları sonucunda satış yapamamaktan dertliler. Gazi Bulvarı’nda ticari araçların ve minibüslerin girişine izin verilmemesi esnafın sıkıntı yaşaması problemini ortaya çıkardı. İstiklal ve Çaybaşı’nda ise trafik nüfusu, alışveriş ve ticarettin önünde bir engel teşkil ediyor. Ana ulaşım planının yeniden düzenlenmesini ve Gazi Bulvarı’nın trafiğe açılmasını istiyorlar.”

Bölge sakinleri trafik sıkıntısının giderilmesini dört gözle bekliyor

Denizli’de ki bölge sakinleri ve esnaf, trafik ağının kentin gereksinimlerine uygunluğunun sağlanması dört gözle beklenirken, belediyenin ileride ki süreçte atacağı adımlar ilgiyle takip ediliyor.