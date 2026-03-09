Son Mühür - Milli Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin sevk edildiğini açıkladı.

''İlave tedbirler alınmaya devam edilecektir...''

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ?Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Bölgedeki gelişmeler

Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yol açtı. Akrotiri Üssü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içinde yer alan ve İngiltere’ye ait askeri üslerden biri olarak biliniyor. Söz konusu üs, 2 Mart’ta İran’a ait bir dronun hedefi olmuştu. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli ise F-16 sevkiyatının sivil havacılık faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Meşeli, savaş uçaklarının güvenlik amacıyla konuşlandırılacağını belirterek sivil uçuşların planlandığı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.