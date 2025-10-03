Denizli'nin ilçesi olan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yattı. Yeniden Refah Partisi mensubu olan Başkan Pütün, sol kolunda tespit edilen rahatsızlık sebebiyle Ankara'ya giderek tedavi gördü.

Operasyon, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Pütün’ün hem siyasi kimliği hem de üstlendiği yerel yönetim görevi nedeniyle, operasyon haberleri hem Denizli'de hem de Ankara siyaset çevrelerinde yakından takip edildi.

Başarılı operasyon

Yeniden Refahlı Başkan Pütün'ün kritik operasyonunu gerçekleştiren ekipte, Denizli’nin önemli hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Ulucaköy yer aldı. Doç. Dr. Ulucaköy'ün liderliğindeki cerrahi müdahale, kol bölgesindeki sorunun giderilmesi amacıyla hassasiyetle tamamlandı. Ameliyatın başarılı bir şekilde sonuçlandığı öğrenilirken, edinilen son bilgilere göre Başkan Pütün’ün genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Başkanın, bir süre hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilmesi ve dinlenme sürecine girmesi bekleniyor.

Belediyeden geçmiş olsun mesajı ve teşekkür

Beyağaç Belediyesi, Başkan Pütün'ün ameliyatının ardından resmi bir açıklama yayımlayarak hem kamuoyunu bilgilendirdi hem de destek mesajlarını iletti. Yapılan yazılı açıklamada, operasyonu gerçekleştiren kıymetli hekimlere "özverili çalışmaları" için özel olarak teşekkür edildi. Açıklamada, "Kıymetli hocalarımıza özverileri için teşekkür ediyor, Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah şifa versin" ifadelerine yer verildi. Belediye, Başkan Pütün’ün en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Başkanın yokluğunda belediye işlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve vekalet işlemlerinin yürütüldüğü öğrenildi.