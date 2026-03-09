Bir anda “Mert Müldür’ün nişanlısı kim?” ve “Neden küfür edildi?” soruları kısa sürede öne çıktı. Gündeme gelen isim Koprena Andjela. Uzun süredir birlikte olan çift, geçen yıl nişanlanmıştı. Mert Müldür’ün özel hayatı zaman zaman konuşulsa da, bu kez olayın nedeni ilişki haberi değil, tribünlerde yaşanan çirkin tepki oldu. Maç sırasında yükselen öfkenin nişanlısına yönelmesi, spor kamuoyunda da tepki çekti.

Mert Müldür’ün nişanlısı kimdir?

Mert Müldür’ün nişanlısı Koprena Andjela.. Sırp kökenli olan Andjela, sporla iç içe bir hayat sürüyor. Kick boksla ilgilendiği bilinen Andjela, sosyal medyada da antrenmanlarından ve günlük yaşamından paylaşımlar yapıyor. Daha önce A Milli Takım maçlarında tribünde görüntülenmesiyle de dikkat çekmişti.

Koprena Andjela, futbolcunun yakın çevresinde uzun süredir bilinen bir isim. Çiftin ilişkisi kamuoyuna yansıdıktan sonra Andjela’nın sporcu kimliği ve aktif sosyal medya kullanımı da öne çıkmıştı. Son olayın ardından ise adı bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi.

Mert Müldür’ün nişanlısına neden küfür edildi?

Olayın çıkış noktası Fenerbahçe-Samsunspor maçında Mert Müldür’e yönelen tepkiydi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, maç içindeki performans nedeniyle futbolcuyu protesto etti. Tepkinin büyüdüğü anlarda tribünlerde bazı sözlerin nişanlısına kadar uzandığı belirtildi.

Maç sonrasında yapılan açıklamada, nişanlısının tribünde ağır sözlere maruz kaldığı ve stadyumu gözyaşları içinde terk ettiği ifade edildi. Tepkinin saha performansından çıkıp futbolcunun özel hayatına yönelmesi, geceye damga vuran en tartışmalı başlıklardan biri oldu.

Yaşanan olay, eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin bir kez daha aşılması olarak değerlendirildi. Futbolcunun performansı tartışılabilir olsa da, tribünde bulunan ve oyunun parçası olmayan bir ismin hedef alınması geniş kesimlerin tepkisini çekti.