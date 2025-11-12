Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, bel fıtığı tedavisinde yaklaşık bir asırdır süregelen cerrahi gelişmeleri anlattı. Özçelik, günümüzde klasik açık ameliyatların yanı sıra mikrocerrahi, lazer ve endoskopik tam kapalı tekniklere kadar birçok modern yöntemin uygulandığını belirtti. Özçelik, “Hastanın konforunu artıran, iyileşme süresini kısaltan yöntemler artık gündelik pratiğimizde yer alıyor” dedi.

Bel fıtığı ameliyatları yaklaşık bir asırdır uygulanıyor

Bel fıtığı ameliyatının 1927’de uygulanmaya başlandığını hatırlatan Op. Dr. Özçelik, şu bilgileri paylaştı: “İlk açık ameliyatlar bugün hâlâ geçerliliğini koruyor ancak zaman içinde mikrocerrahi, lazer ve endoskopik yöntemlere geçildi. Hastaya daha az zarar veren, kemik ve kas dokusunu daha az travmatize eden teknikler geliştirildi. Mikrocerrahi dünyada 1957’de gündeme geldi, ülkemizde yaygın olarak 2000’lerden sonra kullanılmaya başlandı. Ardından lazer cerrahisi ve tam kapalı endoskopik ameliyatlar devreye girdi.” Özçelik, modern yaklaşımların hastanede kalış süresini azalttığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını vurguladı.

“Her hastaya her yöntem uygun değildir”

Hangi cerrahi tekniğin uygulanacağına detaylı değerlendirme sonrası karar verildiğini belirten Özçelik, şunları söyledi:“Her hastayı aynı yöntemle ameliyat etmek doğru değil. Açık ameliyat, platinli yöntemler, mikrocerrahi, endoskopik ve tam kapalı teknikler… Tüm yöntemleri hastanın durumu, geçmiş cerrahileri, fıtığın yapısı ve eşlik eden hastalıklar belirler.”

Ameliyatsız tedavi de mümkün

Bel fıtığında her hastanın ameliyat edilmediğini vurgulayan Özçelik, hafif ve orta düzey vakalarda farklı tedavi seçenekleri bulunduğunu dile getirdi: “Nükleoplasti, lazer uygulamaları gibi yöntemler bazı hastalarda ameliyatsız çözüm sunuyor. ‘Bel fıtığında hemen ameliyat ediyorlar’ veya ‘ameliyattan sonra sakat kalınıyor’ şeklindeki yanlış algılar hastaları geciktiriyor. Oysa gecikme geri dönüşsüz sinir hasarına yol açabilir.”

Özçelik, bel ağrısı yaşayan herkesin uzman hekim değerlendirmesi sonrası tedavi sürecini planlamasının hayati önem taşıdığını belirtti.