Son Mühür - Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun’un savcılıkta verdiği ifade doğrultusunda soruşturma genişletildi. Raun’un, Hollanda’da erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığını beyan etmesi üzerine Batuhan Can hakkında da gözaltı kararı alındı.

İfadesi dosyaya girdi

Raun, savcılık ifadesinde yaklaşık 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu içeren kekten yediğini kabul etti. Aynı ifadede, fuhuşa teşvik ve evinde uyuşturucu partileri düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti.

Tutuklama kararı verilmişti

Uyuşturucu ve fuhuşa teşvik iddialarıyla gözaltına alınan Mika Can Raun, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Raun, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için pişmanlık duyduğunu da kayda geçirdi.

İşlemler sürüyor

Soruşturma kapsamında Batuhan Can’ın gözaltına alınmasına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Savcılığın dosyayı çok yönlü şekilde ele aldığı belirtildi.