Son Mühür- Güneş üzerinde hareketlilik artıyor. 4366 numaralı leke bölgesinde meydana gelen devasa patlama, dünya genelinde yüksek frekanslı haberleşme ağlarında kesintilere yol açtı.

Kritik zamanlama ve patlamanın şiddeti

Güneş gözlem evlerinden alınan son verilere göre, bugün TSİ 15:54'te (12:54 UTC) Güneş yüzeyinde "X" sınıfı olarak kategorize edilen en üst seviye patlamalardan biri gerçekleşti. X1.04 şiddetindeki bu patlama, Güneş'in 4366 numaralı aktif bölgesinden fışkıran muazzam bir enerji boşalımı olarak kaydedildi. Bu olay, son iki saatin en yüksek X-ışını akışı olarak kayıtlara geçti.

İlk etkiler: Radyo frekanslarında ciddi bozulmalar

Patlamanın ardından yayılan elektromanyetik radyasyonun Dünya atmosferine ulaşmasıyla birlikte ilk etkiler hızla hissedildi. Özellikle R3 (Güçlü) seviyesinde bir radyo kesintisi yaşandığı bildirildi. Bu durum; havacılık, denizcilik ve amatör telsizcilikte kullanılan yüksek frekanslı (HF) telsiz sinyallerinde ciddi bozulmalara ve yer yer tam sinyal kayıplarına neden oldu. GPS sistemlerinde de kısa süreli hassasiyet sapmaları gözlemlenebilir.

Uzay hava durumu alarmı

Bilim insanları, X-ışını akışının zirve yaptığı bu anın ardından, atmosfere çarpan yüklü parçacıkların iyonosferde yarattığı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Patlamanın merkez üssü olan 4366 numaralı bölgenin konumu, Dünya'ya doğrudan bakan bir açıda olduğu için elektromanyetik etkilerin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.



