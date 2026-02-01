CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitingin bu haftaki adresi ise Çorum oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çorum halkına seslenirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir!"

Çorum halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz. Kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız. Çorum'un merkez belediye başkanına da, diğer ilçelerdeki AK Parti'den, MHP'den seçilmiş belediye başkanlarına, yönetimlerine de başarılar diledik, dileriz. Çorum'un çok sorunları var. Çözmek için gayret gösterirlerse destekleriz. Siyaset; kazanana saygı duyma, millete saygı duyma, milletin tercihine saygı duyma işidir. Milletin seçtiğine direnmek, milletin seçtiğine bakıp da 'Sen buraya nereden geldin' demek, 'Sen yönetme, yerine benim atadığım yönetsin' demek demokratlık değildir. Bir siyasinin, bir siyasi partinin, bir siyasi yapının ya da bir siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz. O akşam demokrasi nutukları atmak, milleti takdir etmek, milli iradenin önünde saygıyla eğilmek; o kolay. Önemli olan kaybettiğinde ne yaptığın.

İşte Türkiye'ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, 'milli irade milli irade' diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini, rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir." ifadelerini kullandı.

"Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız!"

"Buradan Çorum'daki AK Partililere, MHP'lilere sesleniyorum. Yıllardır seçimlere girdik. Yarıştık; siz kazandınız, siz yönettiniz. Şimdi bu kez, bu seçimlerde 47 yıl sonra biz birinci olduk diye ve partiniz kurulduğundan beri ilk kez ikinci oldunuz diye yapılan bu haksızlığa katılmadığınızı, bu yapılanın hazımsızlık olduğunu bildiğinizi, bunlardan utanıp çekindiğinizi biliyoruz.

Ve buradan sesleniyoruz: Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Bugün Türkiye'de mücadele sandığa inananlar, sandığa güvenenlerle sandıktan kaçanlar arasındadır. Bugün Türkiye'de mücadele otokrasiyle demokrasi arasındadır. Bugün mücadele millete, emekliye, emekçiye kulak tıkayanlar, sırt dönenlerle onlar için mücadele edenler arasındadır."

"Bu kara günleri geride bırakacağız!"

Çorum halkına söz veren Özel, "Çorum’un bu haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındayım ve buradan söylüyorum hızlı trene 22 yıldır ha bugün ha yarın diyenler, ‘şimdi 5 yıla hizmete girer’ diyorlar. Bu ne demek? Hızlı tren hizmete girecek açılışını Allah’ın izniyle o gün iktidardayken Özgür kardeşiniz gelip yapacak. O gün o trene ana muhalefetin bu sorunları söyleyen lideri olarak değil, o günkü iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Beni karşılamaya hazır mısınız? O trenden Ekrem Başkanla beraber ineceğim onu karşılamaya hazır mısınız?

Mansur, Zeydan başkanımızla birlikte, CHP’lilerin başkanları, mağdur başkanları, Muhittin başkanımızla birlikte bu kara günleri geride bırakacağız." dedi.

"Kara düzen gidecek, halkın iktidarı gelecek!"

Buradan söylüyorum; pijamayı çıkarıp, kumandayı bırakıp buralara gelirsen, önde arkada demeden nereden yol verildiyse oradan gidersen, bu fotoğrafı gösterirsen; senden bir başka evde oturan cesaret alacak. Senden umudu kalmamış birisi umut bulacak. Ne zaman ki herkes sokakta olacak, ne zaman ki herkes meydanda olacak; işte o gün seni sömüren, hakkını yiyen, maaşına zam, ürününe fiyat vermeyenler iktidarı kaybedecekler. AK Parti’nin kara düzeni gidecek, yerine halkın iktidarı gelecek!"

Emekli maaşları ve asgari ücret gündemdeydi!

Emekli maaşlarını ve asgari ücreti gündemine bir kez daha alan Özel, "Emeklinin 20 bin lira, asgari ücretlinin 28 bin lira almasının utancı içindeyiz. Türkiye’de çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 lira olmuş. Bundan birileri utanmıyor ama biz bunun utancı içindeyiz. Bugün açlık sınırı 31 bin lira olarak açıklandı. Bugün yoksulluk sınırı ilk kez 3 haneli rakamlara çıktı; 102 bin lira olarak açıklandı. Bugün maalesef 5 emekli, 5 emekli bir araya gelse, 5’i maaşını birine verse, o kişiyi yoksulluktan çıkaramıyorlar.

Bu emekliler, bu emekliler; 5’i bir araya gelse bir zengin etmiyorlar. Yine emekliye verilen maaş; 3 emekli birleşse, 2 emekliyi açlıktan kurtaramıyor. İşte böyle büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Buradan emeklilere sesleniyorum. Bu iktidar, özellikle de buradan geçmişte AK Parti’ye oy vermiş emeklilere sesleniyorum: Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün gelinen noktada 1,5 çeyrek altın alıyor. 8 çeyrek altından, 1,5 çeyrek altına...

Buradan asgari ücretlilere hatırlatıyorum: AK Parti geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün sadece 2 çeyrek altın alabiliyor. Hal böyle olunca; bu büyük sömürü, bu büyük haksızlık... Ama bir yandan da anlaşalım; bugün bir tane çeyrek altın alsan, cebine koysan, evine varsan, baksan ki düşmüş... İnsan deli çıkmaz mı?" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağıyla sorunu olanın CHP'den alacağı selamı olmaz!"

"Bunun yanında dediğim gibi; muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyalist demokratları… Bütün demokratları, liberal demokratları hep birlikte kucaklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi nerede durur biliyor musunuz? Vatanla, bayrakla, Atatürk’le sorunu olmayan herkesle yan yana durur. Herkesle!

Dün bir toplantı yaptık. O toplantımızda Türkiye’nin Kürt meselesini konuştuk. Ama meclisteki komisyonla, vatana, vatanın birliğine bütünlüğüne saygıyla… Başlangıçta İstiklal Marşı’yla, ay yıldızlı al bayrak ekranda dalgalanırken hep birlikte okuduk. Birkaç tanesi çıkmış, “Efendim salonda bayrak yoktu.” 30 metrekare ekranda şanlı Türk bayrağı dalgalanmış, onu görmemiş “Salonda bayrak yoktu.” Onu yazana söylüyorum: Türk bayrağıyla sorunu olanın Cumhuriyet Halk Partisi’nden alacağı selamı olmaz! Selamı!"