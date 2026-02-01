Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklar Güvende" platformu aracılığıyla ebeveynlere yönelik hayati bir rehber yayımladı. Dijital risklerin her geçen gün arttığı günümüzde, çocukların gelişimi için ekran başında geçirilen sürenin yaşa göre kademeli olarak sınırlandırılması gerektiği vurgulandı.

Dijital tehlikelere karşı koruyucu kalkan: Çocuklar güvende

Çocukların sanal dünyadaki görünmez tehditlerden korunması ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması, kapsamlı bir bilgilendirme merkezi haline getirildi. Sitede yer alan içerikler, çevrimiçi dünyadaki tehlikelerden oyun tuzaklarına, doğru içerik seçiminden dijital ebeveynlik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede rehberlik sunuyor. Toplumun ve ailelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen bu çalışma, çocukların gelişim süreçlerini sekteye uğratabilecek teknoloji bağımlılığına karşı profesyonel bir set çekmeyi amaçlıyor.

Gelişim sürecinde ilk üç yılın kritik önemi

Bakanlık uzmanları, çocukların beyin yapısının ve sosyal becerilerinin şekillendiği en hassas dönem olan 0-3 yaş aralığına dair çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Bu evrenin biyolojik gelişim açısından geri dönülemez bir öneme sahip olduğu belirtilerek, ekran maruziyetinin zihinsel süreçleri olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, çocukların en az 3 yaşına kadar her türlü dijital ekrandan tamamen uzak tutulması, sağlıklı bir çocukluk dönemi için temel bir gereklilik olarak sunuluyor.