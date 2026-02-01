Son Mühür- İslam dünyasında nükleer bombaya sahip tek ülke olan Pakistan, Eylül 2025'de Suudi Arabistan'la savunma paktı anlaşması imzalamıştı.

Maddi kaynakları güçlü olan Suudi Arabistan yönetimiyle nükleer silah sahibi olan Pakistan arasındaki bu savunma işbirliğine Türkiye'nin de sıcak baktığı ve katılmak için harekete geçtiği iddiaları gündeme gelmişti.

BAE-İsrail yakınlaşması sonrası...



İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somaliland hamlesiyle Suudi Arabistan'ın çıkarlarına zarar verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Batı medyası, bölgede müttefik arayışına giren Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yaklaşacağını ve Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma anlaşmasının üç ülke olarak güncelleneceğini öne sürmüştü.

AFP'ye göre Riyad soğuk...



Ancak AFP'nin (Agence France-Presse) Suudi Arabistan'a yakın bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, kaynak, Suudi Arabistan-Pakistan savunma paktı (Strategic Mutual Defense Agreement - SMDA) ikili kalmaya devam edecek.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasında NATO'nun 5'inci maddesine (Birine saldırı, diğerine saldırı sayılacak) benzer bir madde bulunduran anlaşmaya Türkiye'nin katılma ihtimali sonrası ''Müslüman NATO'su'' benzetmeleri gündem olmuştu.

AFP'ye konuşan Suudi kaynaklara göre Türkiye'yle olan savunma sanayi işbirliği devam edecek ancak Pakistan'la olan anlaşmada Ankara yer almayacak.