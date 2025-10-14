Muğla'nın popüler tatil merkezi Bodrum'un deniz sahasında, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Mobil Radar İstasyonu (MORAD-16) tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, açık denizde seyir halinde olan bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmen grubu belirlendi.

Bu kritik tespit üzerine, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11 ve KB-71) derhal belirtilen konuma yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede hareketli fiber karinalı lastik botu durdurmayı başardı. Botta yapılan incelemede, aralarında 9 çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik Botlarına alındı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltında, adli işlemler başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmen grubunun yanı sıra, botta bulunan bir şahıs hakkında da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla işlem başlatıldı. Kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alınan bu kişi, organize bir suç eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ilgili mercilere teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya, Bodrum Limanı’na getirilen düzensiz göçmenler için gerekli idari işlemler başlatıldı. İlk sağlık kontrolleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından, 34 yetişkin ve 9 çocuk, yasal süreçlerinin tamamlanması amacıyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan şüpheli ile ilgili adli soruşturma ve hukuki süreç ise emniyet güçleri ve savcılık tarafından titizlikle yürütülüyor. Ege kıyılarında düzensiz göç faaliyetlerine karşı alınan sıkı tedbirlerin ve yapılan kesintisiz denetimlerin, yasa dışı geçişleri engellemede önemli rol oynadığı yetkililer tarafından bir kez daha ifade edildi.