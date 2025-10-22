Deniz Uras, medya sektöründe çalışan genç isimlerden biri olarak tanınıyor. İçerik yöneticisi, prodüksiyon sorumlusu ve gazeteci olarak farklı projelerde yer aldı. Son dönemlerde Cüneyt Özdemir’in medya ekibinde görev almasıyla birlikte kamuoyunda daha fazla ilgi çekti. Özellikle medya üretim süreçlerindeki deneyimi ve uluslararası eğitim geçmişiyle dikkat çekiyor.

Deniz Uras kimdir?

1993 yılında doğan Deniz Uras, 32 yaşında. İstanbul’da doğup büyüdü ve lise eğitimini Lycée Français Pierre Loti’de tamamladı. Ardından Paris’e giderek Université Panthéon-Sorbonne’da ekonomi ve proje yönetimi üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Bu dönemde elde ettiği uluslararası deneyim, kariyerine farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Türkiye’ye döndükten sonra medya sektöründe aktif olarak çalışmaya başladı. Acun Medya ve Exxen gibi platformlarda içerik ve satın alma alanlarında görev aldı. Prodüksiyon sürecindeki profesyonel katkılarıyla bilinen Uras, medya projelerinde yaratıcı fikir üretimi ve stratejik planlama konularında ön plana çıktı.

Deniz Uras, aynı zamanda tanınan siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Ufuk Uras’ın oğlu. Babasının sosyal demokrat duruşu ve entelektüel mirası, onun düşünsel dünyasında etkili oldu. Ufuk Uras, geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bağımsız milletvekili olarak görev yaptı ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

İstanbul kökenli bir aileden gelen Deniz Uras, hem yerel kültürel değerlere hem de global vizyonlara sahip bir profil çiziyor. Eğitim ve kariyer yolculuğu, onu farklı kültürlerin izlerini taşıyan, çok yönlü bir medya profesyoneli haline getirdi.