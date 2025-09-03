Muğla’nın Datça ilçesinde, deniz kabuklarından oluşturulan figürler ve su altı fotoğraflarının yer aldığı sergi, Datça Liman Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Deniz tutkusunu sergiye taşıdı

Eserlerin sahibi, emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, açılışta yaptığı konuşmada, 1975-1980 yılları arasında Datça İlçe Tarım Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve denizle uzun yıllardır hem mesleki hem de hobi olarak ilgilendiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında dalış yaptı

Dünyanın farklı denizlerinde dalış yaptığını ve buralardan topladığı deniz kabukları ile çektiği fotoğrafları sanatseverlerle paylaşmak istediğini belirten Mut, “Bu 12’nci kişisel sergim. Her yıl bir sergi açıyorum. 79 yaşındayım, deniz benim yaşam kaynağım. Bu güzellikleri paylaşmak beni mutlu ediyor. Daha önce İzmir, Çanakkale, Çeşme ve Bozcaada’da da sergi açtım. Datça’da görev yaptığım yıllardan beri bu kıyılara bağlıyım. En çok sergimi burada açmak istedim” dedi.

7 Eylül’e kadar açık

Sergi, 7 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.