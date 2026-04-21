Okyanuslarda doğal süreçlerle oluşan ve çoğu zaman fark edilmeden kıyılara vuran ambergris, ekonomik değeriyle dikkat çeken nadir maddeler arasında yer alıyor. Sperm balinalarının sindirim sisteminde meydana gelen bu oluşum, ilk ortaya çıktığında keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahip oluyor. Ancak zamanla bambaşka bir yapıya dönüşüyor.

Deniz akıntılarıyla sürüklenen ambergris, güneş ışığı ve tuzlu suyun etkisiyle yıllar içinde kimyasal bir değişim geçiriyor. Bu uzun süreç sonunda ilk baştaki nahoş kokusunu kaybederek daha tatlı, topraksı ve miskimsi bir aromaya ulaşıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, denizde geçirdiği süre uzadıkça değerinin artması.

Lüks parfüm sektörünün vazgeçilmez hammaddesi

Ambergrisin bu kadar değerli olmasının temel nedeni, içeriğinde bulunan ambrein adlı bileşen. Bu madde, yalnızca bir koku vermekle kalmıyor; aynı zamanda diğer kokuların cilt üzerinde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Bu özelliği sayesinde lüks parfüm üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

Dünya çapında bilinen Gucci ve Dior gibi markaların formüllerinde yer aldığı belirtilen ambergris, sentetik alternatifler geliştirilmiş olmasına rağmen hâlâ prestijini koruyor. Özellikle doğal olanlarının tercih edilmesi, bu maddenin değerini daha da artırıyor.

Kilosu altınla yarışıyor

Ekonomik açıdan bakıldığında ambergris piyasası oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya koyuyor. Kalitesine göre kilogram fiyatı 40 bin ile 65 bin dolar arasında değişirken, nadir bulunan beyaz ve gri türlerinde bu rakam 120 bin dolara kadar yükseliyor. Türk lirası bazında düşünüldüğünde bu değer yaklaşık 5 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bu seviyeler, ambergrisin neredeyse altınla yarışan bir değer taşıdığını gösteriyor. Özellikle nadir bulunan parçalar, koleksiyon değeri de taşıdığı için daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Şanslı bulanlar servet kazanıyor

Zaman zaman balıkçıların ya da kıyıya yakın bölgelerde yaşayan kişilerin bu maddeye rastladığı biliniyor. Bu tür durumlarda tek bir parça bile hayat değiştirecek bir kazanca dönüşebiliyor. Nitekim 2016 yılında Umman’da bulunan yaklaşık 80 kilogramlık bir ambergris parçasının 3 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan bu yüksek ekonomik değere rağmen, balinaların korunması amacıyla birçok ülkede ambergris ticaretine yönelik ciddi kısıtlamalar uygulanıyor. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunması, bu maddenin serbest dolaşımını sınırlayan en önemli etkenler arasında gösteriliyor.