İklim değişikliği, deniz suyundaki durgunluk ve azot-fosfor zenginliği, Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumunu hızlandırıyor. Bu çevresel sorun, Marmara’nın Sivriada bölgesinde de etkisini gösterdi. Deniz yaşamını koruma çalışmaları için dalış yapan dört dalgıç, mercan ekimi ve kontrol çalışmaları sırasında 5 metre derinlikte yoğun müsilaj ile karşılaştı.

Uzmanlar ve dalgıçlar durumu gözlemledi

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’ne bağlı gönüllü dalıcı Yener Kuşculuoğlu, normalde müsilajın Ekim-Kasım aylarında görülmesini beklediklerini ancak bu yıl sürecin erken başladığını belirtti. Kuşculuoğlu, “5 metre derinlikte karşılaştığımız müsilaj bizler için sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

Dalgıç ve gözlemci Engin Ege Gençer, 10 metre derinlikte de müsilaj tabakasına rastladıklarını aktardı. Müsilajın başlıca nedenleri arasında su sıcaklığındaki ani değişimler, insan ve sanayi kaynaklı atıklar ile denizdeki durağanlık olduğunu vurgulayan Gençer, müsilajla mücadelede öncelikli adımın sanayi ve evsel atıkların kontrol altına alınması olduğunu ifade etti.

Sivriada mercan ekimi sırasında müsilaj tespiti

Gönüllü dalgıç ve deniz biyoloğu Özcan Evrenos, Sivriada’daki mercan ekimleri sırasında 3 ila 15 metre derinlik arasında müsilaj gözlemlediklerini belirtti. Evrenos, Marmara Denizi’nin farklı bölgelerinde görülen müsilajın akıntılar aracılığıyla mı taşındığını yoksa yerel koşullar nedeniyle mi oluştuğunu anlamak için daha fazla veri gerektiğini sözlerine ekledi.

Denizde müsilaj mücadelesi

Uzmanlar ve gönüllü dalgıçlar, müsilajın kontrol altına alınabilmesi için sanayi atıklarının denize boşaltılmasının engellenmesi, evsel atıkların arıtılması ve deniz kirliliğine sebep olan unsurların temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu önlemler, deniz ekosistemini korumak ve müsilajın etkilerini hafifletmek açısından kritik önemde görülüyor