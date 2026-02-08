Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın eş güdümünde yürütülen 500 bin konut projesinde kura heyecanı yaşanmaya devam ediyor. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan çekilişlerde bugüne kadar 50 ilde 177 bin 126 hak sahibi belirlendi. Peki TOKİ 9-15 Şubat konut çekilişleri hangi illerde yapılacak?

TOKİ 9-15 ŞUBAT KURA ÇEKİLİŞLERİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı programa göre 9-15 Şubat tarihleri arasında 7 ilde noter huzurunda kura çekilecek. Bu süre zarfında 25 bin 985 konutun yeni sahipleri belli olacak.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK?

Bakanlık tarafından açıklanan haftalık takvime göre kura heyecanı Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde yaşanacak. Özellikle Tekirdağ ve Balıkesir, konut sayısının yüksekliği ile dikkat çeken iller arasında yer alıyor.

Bu hafta yapılacak kura çekilişlerinin ardından 57 ilde 203 bin 111 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Yetkililer, belirlenen takvim doğrultusunda sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğini ve inşaat aşamasına geçilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURALARI NE ZAMAN?

Projenin en büyük ayağını oluşturan üç büyükşehir için bekleyiş ise devam ediyor. En yüksek konut kontenjanına sahip olan İstanbul, Ankara ve İzmir için TOKİ tarafından henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Vatandaşların yoğun bir şekilde sorguladığı bu illerin takviminin, ilerleyen haftalarda idare tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin hemen ardından sonuçlar dijital ortamda erişime açılıyor. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi veya e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabiliyor. Asil ve yedek talihlilerin isim listeleri, kura işleminin bitmesiyle birlikte sistemde yerini alıyor.