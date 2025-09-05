Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı, 7 Eylül 2025 Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünde yer alan Deniz Çakır, Hülya Güneş karakteriyle yeniden ekranlara dönüyor. Usta oyuncunun hem özel hayatı hem de başarılı kariyeri, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim ve Çarpıntı dizisindeki rolü ne? İşte detaylar.

Deniz Çakır kimdir?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981’de Ankara’da doğdu. 2025 itibarıyla 43 yaşında olan oyuncu, aslen Ankaralı. Ailesiyle birlikte Ankara’da büyüyen Çakır’ın annesi Nurdan Çakır, babası Hüseyin Çakır, erkek kardeşi ise Tuna Çakır’dır. Oyunculuğa ilgisi lise yıllarında, tiyatro sanatçısı Zeynep Eronat’ın bir performansını izledikten sonra başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Çakır, eğitim sürecinde Cihan Ünal gibi usta isimlerden ders aldı. Konservatuvar yıllarında Ankara Radyosu’nda radyo tiyatroları ve reklam seslendirmeleriyle profesyonel kariyerine ilk adımlarını attı. Türk televizyon ve sinemasında güçlü kadın karakterleriyle tanınan Çakır, doğal ve etkileyici oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kariyeri ve başarıları

Deniz Çakır, ekranlara ilk olarak 2004 yılında “Kadın İsterse” dizisindeki Alev karakteriyle adım attı. Ancak asıl çıkışını 2006-2010 yılları arasında “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Ferhunde rolüyle yaptı. Bu rol, Çakır’ı Türkiye’de en çok tanınan oyunculardan biri haline getirdi. Diğer önemli projeleri arasında “İki Arada Aşk”, “Avrupa Yakası”, “İffet”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Yasak”, “Vurgun”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Masumiyet” yer alıyor. Sinemada ise “40” ve “Ya Sonra” gibi filmlerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde de aktif olan Çakır, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Afife Tiyatro Ödülleri ve Mersin Altın Palmiye Ödülleri gibi prestijli ödüllerle başarısını taçlandırdı.

Özel hayatı ve Çarpıntı’daki Hülya Güneş rolü

Deniz Çakır, 10 Eylül 2023’te iş insanı Bilgehan Baykal ile evlendi. Çift, evliliklerini medyadan uzak ve sade bir şekilde sürdürüyor, şu an çocukları bulunmuyor. Çakır, özel hayatını gizli tutmayı tercih eden bir isim olarak biliniyor. Çarpıntı dizisinde ise Hülya Güneş karakterini canlandırıyor. Hülya, dul bir anne olarak üç çocuğunu tek başına büyüten güçlü ve fedakâr bir kadın. Büyük kızı Aslı’nın kalp rahatsızlığı ve yapay kalp cihazıyla yaşaması, Hülya’nın hem maddi hem duygusal mücadelesini merkeze alıyor. Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert gibi isimlerle birlikte rol alan Çakır, bu karakterle izleyicilerin duygularına hitap etmeyi hedefliyor. Dizi, aile bağları ve sağlık temalı dramatik hikayesiyle dikkat çekiyor.