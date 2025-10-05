Son Mühür- Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İskeçe'nin (Xanthi) kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerinde hem Silahlı Kuvvetler reformlarına hem de Batı Trakya'daki azınlık konusundaki geleneksel Atina politikasını yansıtan önemli açıklamalarda bulundu.

Gönüllü kadın askerliği geliyor

Bakan Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için kapsamlı bir dönüşüm öngören yeni bir çoklu yasa tasarısının yakında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bu geniş kapsamlı tasarının ana hedeflerinden biri askeri personelin özlük haklarını düzenlemek. Tasarı, maaş ve rütbe düzenlemeleri, kariyer planlaması ve yedeklik sisteminin iyileştirilmesi gibi önemli konuları içeriyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise kadınların gönüllü askerlik hizmetine katılmasına olanak tanıyan sistemin hayata geçirilmesi oldu. Bu adımın, Silahlı Kuvvetlerin personel kaynağını genişletmesi ve modernizasyon çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Azınlık vurgusu: "Türk" yerine "Müslüman"

Konuşmasında, Trakya bölgesindeki azınlık topluluğuna da değinen Savunma Bakanı Dendias, bu topluluğu "bölgenin ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı. Ancak Dendias, Batı Trakya’da yaşayan Türkçe konuşan azınlığı tanımlarken, uluslararası alanda tartışmalı olan ve Atina'nın uzun yıllardır sürdürdüğü politikayı yansıtan bir ifadeyi tercih etti. Topluluk için "Türk azınlık" ifadesi yerine, "Müslüman azınlık" ("Müslüman μειονότητα") nitelemesini kullanarak azınlığın etnik kimliği yerine dini kimliğini öne çıkardı.

İskeçe'nin savunmadaki stratejik rolü

Dendias ayrıca, İskeçe'nin Yunanistan'ın savunma mimarisindeki stratejik konumunu artırdığını belirtti. Bölgenin, yeni kurulan Yüksek Askeri Komutanlık (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης) ile birlikte ülkenin savunma planlamasında kritik bir merkez haline geldiğini vurguladı. Bu askeri yapılanma, bölgenin jeopolitik öneminin altını çizerek, ülkenin savunma stratejilerindeki Trakya odaklı yaklaşımını güçlendiriyor.

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Sisam Adası’nda çıkarma tatbikatı

Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltecek yeni bir askeri faaliyete imza attı. Daha önce Antalya'nın Kaş ilçesine yakın konumdaki Meis Adası'nda F-16 provokasyonu gerçekleştiren Yunan ordusu, şimdi de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nın hemen karşısında bulunan Sisam Adası'nda (Samos) çıkarma tatbikatı düzenledi. Türkiye'ye coğrafi olarak son derece yakın olan bir adada gerçekleştirilen bu tatbikat, Ege Denizi'ndeki askeri hareketliliği artırma ve bölgedeki provokatif eylemlerini sürdürme eğilimini gösteriyor. Yunanistan'ın bu tür adımları, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıyor.