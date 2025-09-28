Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya’nın Kemer ilçesindeki tüneller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BUR 411 plakalı motosikletiyle Antalya istikametine ilerleyen yabancı uyruklu Cemil Bekfeluni (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet bariyerleri aştı

Hakimiyetini kaybeden Bekfeluni, yola savrulurken, motosikleti ise bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan boş alana uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cemil Bekfeluni’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yol uzun süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açık tutuldu.

Cenaze morga kaldırıldı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Bekfeluni’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.