Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Erbay, hastanede verdiği 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, Alanya’nın Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen O.U. idaresindeki 07 NZP 07 plakalı otomobil ile Hüseyin Erbay yönetimindeki 07 GKG 79 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yola düştü ve ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

4 gün yoğun bakımda kaldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Erbay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Erbay’ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesi bugün sevenlerinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü O.U.’nun ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, kaza nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bölgedeki trafik kazaları dikkat çekiyor

Avsallar ve çevresinde son dönemde yaşanan trafik kazalarındaki artış, vatandaşların endişesini artırıyor. Bölge halkı, özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.